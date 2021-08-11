Крищенко розповів про причини cвоєї відставки

Андрій Крищенко, який подав у відставку з посади глави поліції Києва, розповів про свої плани після відставки і її причини, повідомляє УНІАН.

Відповідаючи на питання, чому він покидає свій пост і куди піде далі, Крищенко сказав:

"Я подав рапорт у відставку. Все закінчується колись. Я був майже 5 років і 8 місяців на цій посаді. Зараз ситуація, яка вимагає, можливо, нових керівників, нових рішень".

На уточнення, на який наступної посади і де можна буде його побачити далі, Крищенко відповів:

"Наступна посаду - я піду до військкомату на облік ставати, я старший сержант запасу, заступник командира мотострілецького взводу. В нашій державі в ці часи це, я думаю, дуже потрібна спеціальність. Зараз я звільнився з лав Національної поліції, і наступне, куди я піду, - ставати на облік до військового комісаріату".

Він додав, що напередодні було розглянуто його рапорт, прийнята відставка і видано відповідний наказ міністра внутрішніх справ.

"І сьогодні відбулася зміна", - констатував Крищенко.

11 серпня, на своїй сторінці в Facebook Крищенко повідомив, що подав у відставку з посади глави поліції Києва.

У коментарі журналістам Крищенко повідомив, що в цей же день вже відбулося представлення нового глави поліції Києва, яким став начальник поліції Полтавської області, полковник Іван Виговський.