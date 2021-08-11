Скільки можна їздити без реєстрації авто в МВС

Скільки часу можна їздити на незареєстрованому транспортному засобі після розмитнення чи придбання, повідомляє 24 Канал.

Відповідно до ст.34 Закону “Про дорожній рух” власники транспортних засобів зобов’язані зареєструвати належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання чи митного оформлення.

Разом з цим, положеннями ст.37 вказаного Закону регламентовано, що експлуатація незареєстрованих транспортних засобів забороняється. Аналогічна правова норма закріплена у п.2.9 в ПДР відповідно до приписів якої водієві забороняється керувати транспортним засобом, не зареєстрованим в уповноваженому органі МВС.

Зазначені вимоги деталізовано п.6 Порядку державної реєстрації автомобілів, затвердженого КМУ №1388 від 07.09.1998, де передбачено, що транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в сервісних центрах МВС або через центри надання адміністративних послуг.

При цьому в п.7 даного Порядку зазначено, що власники транспортних засобів зобов`язані зареєструвати транспортні засоби протягом десяти діб після придбання або митного оформлення. Строк державної реєстрації продовжується у разі подання документів, які підтверджують відсутність можливості своєчасного її проведення власниками транспортних засобів (хвороба, відрядження або інші поважні причини). Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані в уповноважених органах МВС та без номерних знаків забороняється.

Відповідно до п. 16 Порядку на зареєстровані транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію, а також номерні знаки.

Відповідальність

У свою чергу, згідно з положеннями ч.6 ст.121 КУпАП керування водієм не зареєстрованим в установленому порядку транспортним засобом передбачає накладення штрафу в розмірі 850 грн на перший раз. Якщо таке порушення буде виявлено повторно протягом року, то відповідальність становить 1700 грн штрафу або громадські роботи з можливим вилученням транспортного засобу.

Висновки

Отже, наведеними нормами в імперативному порядку встановлено обов`язковість реєстрації транспортних засобів в Україні в установленому порядку протягом 10 діб та заборону експлуатації незареєстрованих транспортних засобів. За порушення цієї вимоги передбачено відповідальність.

Водночас передбачено можливість продовження цього 10-ти денного строку на період хвороби власника, перебування його у відрядженні, а також при наявності інших причин, що не дали змоги власнику своєчасно зареєструвати авто.

При цьому, закон не встановлює чітких граничних строків на продовження передбаченого 10-ти денного терміну реєстрації авто при наявності поважних причин. Однак, зазначені причини мають бути підтверджені документально.