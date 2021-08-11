Вакцину Moderna досі не зареєстрували в Україні

Компанія Moderna ще не подалася на реєстрацію вакцини в Україні. Цю вакцину завезли в Україну як гуманітарну допомогу від США по COVAX.﻿ Про це заявило джерело в МОЗ, повідомляє РБК-Украина.

Співрозмовник видання зазначив, що, за законом, засоби, завезені як гуманітарна допомога, можна і не реєструвати.

"МОЗ самостійно не реєструє препарати. Поки Moderna не подавала заявку для реєстрації своєї вакцини в Україні" , - повідомило джерело.

Нагадаємо, згідно з розподілом МОЗ вакцина Moderna поки використовується тільки для першого щеплення. Дози для другого уколу повинні надійти в медустанови після 16 серпня.

Автор: Уляна Безпалько