Дітям з інвалідністю підвищили розмір держдопомоги

Дітям з інвалідністю підвищили розмір держдопомоги

Кабінет міністрів, на засіданні 11 серпня, затвердив проєкт постанови, яким підвищується розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Крім того, прийнятим документом вдосконалюється порядок виплати надбавки по догляду за особами з інвалідністю з дитинства, повідомляє Обозреватель.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції урядового засідання в YouTube. Проєкт розроблений Міністерством соціальної політики за дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Відповідно до прийнятого документу, з 01.07.2021 розмір держдопомоги на дітей з інвалідністю до 18 років, які отримали інвалідність внаслідок поранення або іншого ушкодження здоров'я від вибухонебезпечних предметів, підвищується на 50% розміру держдопомоги на дітей з інвалідністю до 18 років. Станом на 01.07.2021 розмір такої допомоги становить 1297,80 грн, а з 01.12.2021 підвищиться до 1353,80 грн.

Відповідно, підвищення складе 648,9 грн з 1 липня 2021 року і 676,9 грн з 1 грудня 2021 року. Загальний розмір державної соцдопомоги на дітей з інвалідністю, постраждалих від вибухонебезпечних предметів, з 01.07.2021 становитиме 1946,7 грн, а з 01.12.2021 – 2030,7 грн. Ці суми вказані без урахування надбавок, підвищень та інших доплат.

Крім іншого, документом уточнюється дата, з якої починається виплата надбавки по догляду за особами з інвалідністю з дитинства. Передбачається, що такою датою є день встановлення групи (підгрупи) інвалідності. Раніше це був день першого місяця, який слідує за місяцем, в якому МСЕК встановила особі інвалідність.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, підвищена держдопомога буде виплачуватися за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики за бюджетною програмою "Виплата деяких видів допомоги, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг деяким категоріям населення".

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