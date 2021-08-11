У Зеленського готують відставку Разумкова – джерело

В Офісі президента йде активна підготовка до відставки голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, який в минулому був лідером пропрезидентської політичної партії "Слуга народу". Про це розповіло інформоване джерело у фракції "Слуга народу", повідомляє Страна.ua.

"Спілкуються з координаторами груп всередині "Слуги народу", з главами комітетів. Зондуючого настрою щодо можливої відставки спікера. Чутки про наміри Банкової прибрати Разумкова ходять вже давно. Але зараз робота ведеться вже предметна. Багато "слуг" за відставку голосувати не хочуть. Але Офіс президента виробляє різного роду аргументи, щоб змінити їх позицію", - розповів наш співрозмовник.

Відзначимо, що Разумков є спікером парламенту з серпня 2019 року. Під час обрання його кандидатуру підтримали 382 народних депутати. Разумков, попри те, що в минулому був лідером партії "Слуга народу", не завжди йде в ногу з Офісом президента.