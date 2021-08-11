Борги за електроенергію: Київтеплоенерго виграло суд проти Укренерго

Госпсуд м. Києва частково задовольнив позов комунального підприємства “Київтеплоенерго” до “Укренерго” (в справі №910/6578/21) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 76 млн грн заборгованості за куплену в “Київтеплоенерго” електричну енергію з метою врегулювання небалансів електричної енергії у період з вересня 2020 року по березень 2021 року (включно), повідомляє Finbalance.

Нещодавно холдинг ДТЕК Ріната Ахметова відсудив в "Укренерго" понад 1 млрд грн заборгованості, яка виникла внаслідок неналежного виконання держкомпанією зобов`язань за договором про участь у балансуючому ринку в частині оплати купленої балансуючої електричної енергії.

Як зазначалося, борги «Укренерго» перед виробниками електроенергії за послуги на балансуючому ринку складають близько 11,5 млрд грн, із них 2,2 млрд грн – борг перед генераціями "ДТЕК".

Також повідомлялося, зокрема, про позов "Київтеплоенерго" до "Укренерго" на 887 млн грн за роботу на балансувальному ринку в опалювальний сезон.

На балансуючому ринку оператор системи передачі (“Укренерго”) здійснює:

купівлю та продаж електричної енергії для балансування обсягів попиту та пропозиції електричної енергії у межах поточної доби;

купівлю та продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії сторін, відповідальних за баланс.

Збиток "Укренерго" за ІІ квартал - 3,42 млрд грн, за І квартал декларувався прибуток 3,73 млрд грн.

Збиток цієї держкомпанії за 2020 рік - 27,5 млрд грн (за 2019 рік був прибуток 1,86 млрд грн).