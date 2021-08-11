Кабмін визначив, як підтвердити страховий стаж без трудової книжки

Кабінет міністрів, на засіданні 11 серпня, затвердив зміни до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Нововведення стосуються осіб, які утримувалися під вартою, відбували покарання в місцях позбавлення волі або перебували на примусовому лікуванні, повідомляє Обозреватель.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції урядового засідання в YouTube. Проект розроблений Міністерством соціальної політики за власною ініціативою.

Як говориться в пояснювальній записці до документа, нині законодавством уже передбачено, що час утримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування на примусовому лікуванні підтверджується довідками правоохоронних органів і зараховується до трудового стажу за наявності документів про реабілітацію (довідки суду, органів прокуратури чи досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки суду про прийняття виправдувального вироку).

Таким чином, документами, які підтверджують вищевказані факти, є довідки уповноважених органів про реабілітацію. Однак чинним порядком не врегульовано момент, якщо такі довідки відсутні.

У зв'язку з цим, документом передбачено, що у разі відсутності необхідних довідок час утримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування примусовому лікуванні встановлюється в судовому порядку.

Слід зазначити, що відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення" громадянам, необґрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, а також репресованим особам, яких реабілітовано, час утримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі, а також перебування на примусовому лікуванні зараховується до стажу в потрійному розмірі.