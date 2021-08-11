Кабмін змінив правила надання субсидій
Кабінет міністрів удосконалив Порядок призначення житлових субсидій населенню, а також надав право іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, отримувати пільги по оплаті житлово-комунальних послуг, повідомляє Обозреватель.
Відповідний проєкт постанови прийнятий урядом в середу, 11 серпня. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання Кабміну в YouTube.
Документ розробили в Міністерстві соціальної політики за результатами наради щодо забезпечення надання в поточному році житлових субсидій. Як вказується в пояснювальній записці до проєкту, необхідно усунути деякі проблеми, які виникають за результатами практичного застосування порядків призначення субсидій та пільг.
Зокрема, документом передбачено:
- виключити норму, якою потрібно вказувати в заяві та декларації на отримання житлової субсидії номер мобільного телефону претендента. Це аргументують тим, що з 01.05.2021 р. така держдопомога надається в готівковому вигляді;
- розширити перелік житла, яке не враховується при розгляді питання про призначення субсидії. Зокрема, мова йде про житло, отримане дитиною-сиротою або позбавленою батьківських прав, за рахунок державного і місцевого бюджету, а також про житлові приміщення у гуртожитках;
- збільшити на 50% соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами для розрахунку розміру житлової субсидії в тих регіонах, в яких буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, на період його дії;
- надавати житлові субсидії в разі придбання квартири (будинку) за умови, що таке придбання відбулося протягом 6 місяців після продажу іншої квартири (будинку), які були єдиним житловим приміщенням у власності особи;
- надати право іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу. Для цього доповнюється перелік документів для включення таких осіб в Єдиний державний автоматизований реєстр.