Кабмін змінив правила надання субсидій

Кабінет міністрів удосконалив Порядок призначення житлових субсидій населенню, а також надав право іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, отримувати пільги по оплаті житлово-комунальних послуг, повідомляє Обозреватель.

Відповідний проєкт постанови прийнятий урядом в середу, 11 серпня. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання Кабміну в YouTube.

Документ розробили в Міністерстві соціальної політики за результатами наради щодо забезпечення надання в поточному році житлових субсидій. Як вказується в пояснювальній записці до проєкту, необхідно усунути деякі проблеми, які виникають за результатами практичного застосування порядків призначення субсидій та пільг.

Зокрема, документом передбачено:

виключити норму, якою потрібно вказувати в заяві та декларації на отримання житлової субсидії номер мобільного телефону претендента . Це аргументують тим, що з 01.05.2021 р. така держдопомога надається в готівковому вигляді;

. Це аргументують тим, що з 01.05.2021 р. така держдопомога надається в готівковому вигляді; розширити перелік житла, яке не враховується при розгляді питання про призначення субсидії. Зокрема, мова йде про житло, отримане дитиною-сиротою або позбавленою батьківських прав, за рахунок державного і місцевого бюджету, а також про житлові приміщення у гуртожитках;