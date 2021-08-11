Наймодніші образи для студенток у 2021 році

Стилістка Катерина Полякова розповіла, що в стильному гардеробі студентки повинні бути мініспідниці з об'ємними светрами, сорочки зі щільної тканини, а також вільні жакети. За словами експертки, з моди вийшли підбори на шпильках, повідомляє Обозреватель.

Головне – це зібрати універсальний гардероб, в якому все одне з одним буде поєднуватися. Відповідний пост Полякова опублікувала на сторінці в Instagram.

Щоб під жакет можна було одягнути та тонкий топ, і товстий джемпер, потрібно обирати його досить вільним і обов'язково структурованим.

Обирайте жакет правильно. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Короткі і приталені сукні – це незручно і нестильно. Альтернатива – мініспідниці і об'ємні светри, жилети з сорочками, що визирають.

Короткі і приталені сукні – це незручно і нестильно. Джерело: instagram.com/stylist.kate

За словами стилістки, в образі має бути повітря. Коли все обтискає, то часто виглядає нудно. Також важливо, щоб сорочка була щільною, а не просто висіла.

В образі має бути повітря. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Також не варто забувати про перепади об'ємів. Спідниця міні краще поєднується з об'ємним верхом, тоді образ виглядає стильно.

Також не варто забувати про перепади об'ємів. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Експертка додала, що також аутфіт можуть зіпсувати нудні балетки. Їх можна замінити на кросівки.