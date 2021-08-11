У Білорусі пропонують прибрати норму про нейтралітет

Профільний комітет Білорусі має серйозні наміри внести деякі зміни в Конституцію країни. Йдеться про скасування норми про нейтралітет Білорусі, повідомляє 24 Канал.

Таку заяву 11 серпня зробив голова Конституційного суду Петро Міклашевич.



Планується, що до 1 вересня проект змін до Конституції Білорусі допрацюють і внесуть на розгляд самопроголошеного президента. Миклашевич також нагадав, що Олександр Лукашенко під час своєї великої прес-конференції заявив про необхідність змін до головного закону.

На думку білоруського диктатора, корективів потребують:

конституційне положення про прагнення Білорусі до нейтралітету;

конституційний статус Всебілоруського народного зібрання і його ролі в системі державної влади.