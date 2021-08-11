Монастирський дав перше завдання новому очільнику Нацполіції Києва
11 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив нового начальника Головного управління Національної поліції в Києві Івана Виговського, повідомляє Деловая столица.
Міністр внутрішніх справ заявив, що головне завдання нового глави Нацполіції Києва — забезпечення безпеки під час святкування Дня Незалежності.
"Це перший виклик, який чекає на вас і на нас усіх. І ви тепер особисто, Іване Михайловичу, будете нести відповідальність за організацію проведення цього свята", — сказав Монастирський.
Крім того, міністр внутрішніх справ зазначив, що питання боротьби зі злочинами, на які найбільше скаржаться громадяни, повинен бути в пріоритеті у нового керівництва. Це питання розбоїв, крадіжок транспортних засобів.
Монастирський також сказав, щоб особливу увагу столична поліція приділяла і дрібним, побутовим злочинам.
"Київ — це фактично серце нашої держави. Всі регіони повинні рівнятися на столицю. Роботи буде багато. Пріоритетними залишаються боротьба з організованою злочинністю і безпека на вулицях столиці. Спільно з особовим складом будемо координувати свої дії, щоби продовжувати створювати безпечне середовище для киян і гостей міста. Завдання, які ставляться керівництвом держави, будуть максимально виконані", — пообіцяв, у свою чергу, Виговський.