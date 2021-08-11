Монастирський дав перше завдання новому очільнику Нацполіції Києва

11 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив нового начальника Головного управління Національної поліції в Києві Івана Виговського, повідомляє Деловая столица.

Міністр внутрішніх справ заявив, що головне завдання нового глави Нацполіції Києва — забезпечення безпеки під час святкування Дня Незалежності.

"Це перший виклик, який чекає на вас і на нас усіх. І ви тепер особисто, Іване Михайловичу, будете нести відповідальність за організацію проведення цього свята" , — сказав Монастирський.

Крім того, міністр внутрішніх справ зазначив, що питання боротьби зі злочинами, на які найбільше скаржаться громадяни, повинен бути в пріоритеті у нового керівництва. Це питання розбоїв, крадіжок транспортних засобів.

Монастирський також сказав, щоб особливу увагу столична поліція приділяла і дрібним, побутовим злочинам.