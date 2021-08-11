Головна економіка Європи зіткнулася з рекордним зростанням цін

Споживчі ціни в Німеччині в липні виросли на 3,8 відсотка в річному вираженні. Це рекордні темпи з 1993 року, згідно з даними Федерального статистичного управління країни (Destatis), повідомляє "Лента.ру".

У червні споживчі ціни злетіли на 2,3 відсотка в річному вираженні. Головна економіка Європи зіткнувся з тим, що з липня 2020 року по липень 2021 року вартість товарів збільшилася на 5,4 відсотка, що виявилося вищим за середній. Інфляція була пов'язана в тому числі з ростом цін на енергоносії, відзначили в Destatis.

Раніше повідомлялося, що керівництво Європейського центробанку (ЄЦБ) захотіло забезпечити в єврозоні більш стійке зростання цін і оголосило про запровадження нового цільового параметру з інфляції на рівні двох відсотків річних.

Колишня політика передбачала гнучкий орієнтир з інфляції, яка повинна була знаходитися трохи нижче двох відсотків річних, але при цьому прагнути до них. Тепер цільовий рівень встановлений строго на позначці в два відсотки, однак за певних умов вона може бути перевищена.

Інфляція в єврозоні піднялася до рекордно високого рівня за два роки після того, як країни почали знімати коронавірусні обмеження. Споживчі ціни в травні виросли на два відсотки в річному вираженні, що перевищило прогнози економістів.