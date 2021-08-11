У Instagram з'явилася нова функція для стримування хейтерів: як працює

Соціальна мережа Instagram презентувала нову функцію, яка повинна захистити користувачів від ненависників і їх колючих коментарів. Новий інструмент отримав назву Limits, що перекладається, як "Межі", повідомляє Обозреватель.

Як розповів Techcrunch, нова функція дозволить користувачам мережі обмежити шквал негативних коментарів і повідомлень в дні підвищеної суспільної уваги до їхніх персон і до постів відповідно. У компанії розраховують, що використовувати Limits в основному стануть блогери, політики, артисти та інші популярні персони з великою аудиторією передплатників і фоловерів.

"Функція Limits буде автоматично приховувати коментарі та запити на відправку прямих повідомлень від користувачів, які не є вашими передплатниками або підписалися на сторінку зовсім недавно" , - пояснили в компанії.

Більш того, додаток стане попереджати всіх про "санкції", хто має намір відправити повідомлення іншій людині з образами вже з першого разу. Раніше попередження надходило лише після кількох образливих листів.

Також до кінця літа соцмережа має намір презентувати функцію, яка дозволить відфільтрувати запити на прямі повідомлення за ключовими словами і фразами, а також спам.

У Instagram розповіли, що функція тестується в ряді країн. У яких – уточнювати не стали, так само, як і не розповіли, коли додаток стане доступним по всьому світові.