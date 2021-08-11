Морозиво або тюремний термін: як в світі мотивують вакцинуватися

У Дніпрі місцева влада, щоб заманити городян на вакцинацію від коронавірусу, пропонує безкоштовний проїзд на місяць в громадському транспорті. Розглядається також варіант роздавати флаєри зі знижкою на квитки в кіно, повідомляє Слово і діло.

Схожа акція діє і в Києві: МОЗ обіцяло в центрах масової вакцинації дарувати квитки на футбол. Така незвичайна мотивація для вакцинації вже широко поширена в світі.

У США в деяких штатах проводять лотереї. У Нью-Йорку кожен, хто вакцинувався від коронавірусу, може виграти до 5 млн доларів, в штаті Меріленд - до 400 тисяч доларів, в Огайо - до 1 млн доларів.

Також вакцинованим роздають квитки на спортивні заходи та подарункові сертифікати в магазини - все залежить від штату. Працівникам компанії American Airlines пропонують додаткові виплати і вихідний.

Найцікавіший спосіб мотивувати людей був в штаті Мічиган. 4 травня в офіційний день "Зоряних воєн" там організували тематичну вакцинацію. Крім того, додатки для знайомств - Tinder, Bumble, Badoo та інші - дарують вакцинованим американцям безкоштовний доступ до закритих функцій.

У більшості країн населення мотивують грошима. Наприклад, в Польщі кожен вакцинований може виграти в лотереї 100 тисяч злотих щомісяця і 50 тисяч злотих - раз в тиждень. А кожен 2000-й вакцинований поляк гарантовано отримає 500 злотих.

У Монголії після проходження повного курсу вакцинації громадяни отримують до 50 тисяч тугриків. У столиці Росії серед громадян старше 60 років розігрують бонусні карти з промокодом на суму до тисячі рублів. Також в Москві роздають безкоштовні квитки на оглядовий майданчик Panorama 360. Щепленим клієнтам компанії "Аерофлот" нараховують 10 тисяч миль польоту на бонусний рахунок.

Крім того, в Росії роздають безкоштовне ескімо за перше і другу щеплення від коронавірусу.

У Таїланді серед вакцинованого населення щотижня розігрують корів, а в Індонезії жителям сільської місцевості видають курку.

В Ізраїлі дають безкоштовні продуктові набори тим, хто відмовлявся від вакцинації з релігійних міркувань. Серед школярів розігрують квитки на культурні та спортивні заходи.

У Гонконзі для вакцинованих проводять лотерею з цінними призами: можна виграти електрокар Tesla, квартиру, годинник Rolex, золоті злитки або 100 тисяч доларів.

На Філіппінах населення вирішили мотивувати не "пряником", а "батогом". Президент Родріго Дутерте пригрозив ув'язненням тим, хто відмовляється вакцинуватися.