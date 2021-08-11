Skoda готує новий автомобіль під назвою Elroq

Чеська марка Skoda працює над розробкою нової моделі з нетрадиційним приводом, яка отримає назву Elroq, повідомляє 24 Канал.

У Skoda пообіцяли випустити найдешевший електрокар найближчими роками. Зокрема Skoda вже зареєструвала назву Elroq, а генеральний директор бренду Томас Шефер зазначив, що офіційний анонс може відбутися за рік.

“Я ще точно не знаю, – сказав він виданню Autocar. – Іменування – це останній крок, і ми, ймовірно, не приймемо рішення протягом наступних 12 місяців”.

За повідомленнями видання Automotive News, Skoda працює над кросовером Elroq для запуску на ринок у середині 2024 року, тоді як SEAT готує хетчбек Acandra, який надійде у продаж на початку 2025 року.

Джерела видання зазначають, що хоча Skoda очолює роботу з розробки. Нові бюджетні електромобілі вироблятимуться в Іспанії на заводі SEAT в Марторелі, а також на заводі VW в Памплоні. Усі новинки отримають скорочену конфігурацію електричної платформи MEB і використовуватимуть ті ж акумуляторні батареї, що й ID.3, ID.4, Enyaq, Q4 E-Tron та Cupra Born.

При цьому, нові “бюджетні” електромобілі отримають вигоду від просунутої операційної системи, котра зазвичай зарезервована для машин сегментом вище. Також власники матимуть доступ до нових онлайн послуг й зможуть отримувати оновлення електрокарів “по повітрю”.

Враховуючи, що Skoda Citigo-e iV, SEAT Mii Electric та VW e-up залишають ринок, майбутні електромобілі необхідні в портфелі VW Group для боротьби з Peugeot e-208, Opel Corsa-e та майбутнім повністю електричним Renault 5.