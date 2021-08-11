Греція надасть Україні COVID-вакцини за допомогу в гасінні лісових пожеж

Греція надасть Україні 100 тисяч доз вакцин AstraZeneca від коронавірусу, повідомляє УНИАН.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час телефонної розмови з главою уряду Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом висловив підтримку грецькому народові у зв’язку з масштабними лісовими пожежами.

Міцотакіс подякував уряду та президенту України за направлення 100 українських пожежників на допомогу грецьким вогнеборцям. Глава грецького уряду підкреслив, що враховуючи значний досвід українських пожежників, буде ініціювати співпрацю на рівні рятувальних служб двох країн.

Своєю чергою, Шмигаль побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію, а також подякував уряду Греції за рішення щодо надання Україні 100 тисяч доз вакцин AstraZeneca.

Під час розмови сторони також обговорили розширення двостороннього співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційних сферах.