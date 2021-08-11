У скільки обійдеться будівництво президентського університету

Уряд України затвердив суму на будівництво президентського університету. Будівництво обійдеться у 70 млн гривень, повідомляє РБК-Украина.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

На проектні та будівельно-монтажні роботи для "Президентського університету" у 2021 році витратять 70 010,0 тисяч грн. Відповідне розпорядження було затверджено урядом.

Раніше Кабінет міністрів України схвалив реалізацію проекту "президентського університету". Концепція передбачає застосування методики навчання за принципом "30% теорії та 70% практики".

Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року.

Додамо, що вступити до університету зможуть абітурієнти, які склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Далі обиратимуть найталановитіших.

Автор: Анастасія Рокитна