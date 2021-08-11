У Росії прокоментували ідею Резнікова про війська США в Україні

У МЗС Росії прокоментували пропозицію віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова розмістити в Україні американські війська і системи ППО, повідомляє Кореспондент.

"Це, мені здається, є доказом у даному випадку ...провокаційної політики України і в регіоні, і щодо Росії. Це є доказом намірів США щодо вибудовування відносин з тією ж самою Україною, коли центром цих відносин є російський фактор", - сказала представник МЗС РФ Марія Захарова.

Відзначимо, з такою пропозицією Резніков виступив через те, що РФ нібито має намір розмістити в окупованому Криму ядерну зброю.