Кабмін звільнив голову Харківської ОДА

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Харківської ОДА Айни Тимчук. Рішення прийняте сьогодні, повідомляє РБК-Украина.

"Кабмін погодив звільнення Тимчук Айни Леонідівни з посади голови Харківської ОДА", — повідомив Олексій Гончаренко.

Президент України Володимир Зеленський призначив Айну Тимчук головою Харківської обласної державної адміністрації 27 листопада 2020 року.

Однак її ексчоловік двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

За даними журналістів, він мав очевидний конфлікт інтересів минулого посади директора Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, а також приховав майно від НАЗК.

Навесні харківські перевізники зверталися до президента через спроби рейдерського захоплення автобусних перевезень в області, вказуючи на Андрія і Айну Тимчук.

Нещодавно харківські журналісти в розслідуванні заявили, що Тимчук могла вести бізнес в окупованому Криму.