Камалія показала підрослих двійнят на відпочинку в Туреччині
Українська поп-виконавиця Камалія разом з чоловіком-мільйонером Мохаммадом Захуром і дітьми вирушила на відпочинок до Туреччини. Зірка показала, який вигляд мають її діти – Арабелла і Мірабелла, повідомляє Обозреватель.
Сімейні знімки з курортного міста Мармарис вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Знаменитість обрала відпочинок на власній яхті замість готелів.
"Відпочинок вдвічі прекрасніший, коли поруч рідні люди", – написала співачка.