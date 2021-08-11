Камалія показала підрослих двійнят на відпочинку в Туреччині

Українська поп-виконавиця Камалія разом з чоловіком-мільйонером Мохаммадом Захуром і дітьми вирушила на відпочинок до Туреччини. Зірка показала, який вигляд мають її діти – Арабелла і Мірабелла, повідомляє Обозреватель.

Сімейні знімки з курортного міста Мармарис вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Знаменитість обрала відпочинок на власній яхті замість готелів.

Зіркова родина позує на тлі яхти. Джерело: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія і її сім'я на відпочинку в Туреччині. Джерело: instagram.com/kamaliyaofficial

"Відпочинок вдвічі прекрасніший, коли поруч рідні люди" , – написала співачка.