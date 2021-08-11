Розвідка заявила про провокації ВСУ на Донбасі
Російські найманці на Донбасі свідомо та цілеспрямовано провокують солдатів Збройних сил України, які входять до складу об'єднаних сил, і спеціально підтримують високий градус напруженості в регіоні. Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ситуація на Донбасі залишається складною, насамперед через постійні збройні провокації російських окупантів, які за вказівками кремлівських керманичів намагаються підтримувати високий градус напруженості в регіоні", - йдеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що обстріли позицій українських військ із важкого озброєння здійснюються безпосередньо за вказівкою керівництва російських збройних сил і досить часто стають несподіваними для нижчої ланки найманців, про що свідчать результати радіоперехоплення розмов російських найманців.
Також українські розвідники повідомляють, що до окупованого Іловайська з РФ прибув ешелон із боєприпасами, який розвантажуватимуть протягом найближчих днів, про що також свідчать перехоплені розмови російських найманців.
"Нагадуємо про неминучість покарання за воєнні злочини, які не мають строків давності та відповідальність за які передбачають норми міжнародного та національного кримінального права", - резюмують у ГУР Міноборони.