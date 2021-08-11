Розвідка заявила про провокації ВСУ на Донбасі

Російські найманці на Донбасі свідомо та цілеспрямовано провокують солдатів Збройних сил України, які входять до складу об'єднаних сил, і спеціально підтримують високий градус напруженості в регіоні. Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ситуація на Донбасі залишається складною, насамперед через постійні збройні провокації російських окупантів, які за вказівками кремлівських керманичів намагаються підтримувати високий градус напруженості в регіоні", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що обстріли позицій українських військ із важкого озброєння здійснюються безпосередньо за вказівкою керівництва російських збройних сил і досить часто стають несподіваними для нижчої ланки найманців, про що свідчать результати радіоперехоплення розмов російських найманців.

Також українські розвідники повідомляють, що до окупованого Іловайська з РФ прибув ешелон із боєприпасами, який розвантажуватимуть протягом найближчих днів, про що також свідчать перехоплені розмови російських найманців.