Новий цінник на електроенергію і виплати для медиків: що прийняв Кабмін

На Кабмін 11 серпня винесли питання тарифів на електроенергію для населення. Нагадаємо: їх підвищення не так давно в черговий раз відклали. І по всьому було видно, що в уряді не знають як вирішити проблему - кулуарно обговорювалося кілька моделей, повідомляє Страна.ua.

Але в підсумку взяли варіант ціни не підвищувати, а для тих, хто споживає мало навіть їх знизити. Втім, за фактом за недорогу електроенергію для населення будуть доплачувати обленерго, а насправді бізнес, якому можуть підняти тарифи.

Новий цінник на електроенергію

Кабмін затвердив нову тарифну модель по електроенергії для населення. Власне, її в профільних кола активно обговорюють останній тиждень, але зараз цю схему анонсували офіційно.

У чому її суть? З 1 жовтня цього року для українців, які споживають до 250 кіловат на місяць (а це, за даними Міненерго, 80% домогосподарств) тариф на електроенергію знизиться з нинішніх 1,68 гривень до 1,44 гривень за кіловат.

"Знижки" будуть за рахунок нової моделі ПСО - фінансової. Вона впроваджується в Україні вперше. "Укргідроенерго" та "Енергоатом" продаватимуть електроенергію для населення за цінами, які складуться на ринку, а компенсувати різницю стануть за рахунок обленерго, за гроші, які закладалися на модернізацію мереж.

Швидше за все, така модель спровокує зростання тарифів для бізнесу. Також в обленерго вже заявили, що їм нема за що буде модернізувати мережі.

Втім, ці аргументи навряд чи подіють на владу тому що зрозуміло, що рішення по тарифам політичне. Влада побоюється масових протестів восени, а тому намагаються наскільки це можливо не давати до них зайві приводи.

Платні спортклуби і стипендії від Зеленського

Після завершення Олімпіади в Токіо, Кабмін взявся вдосконалювати українське спортивне законодавство. Уряд на засіданні 11 серпня погодив відразу кілька документів по спорту. По-перше, законопроект, який передбачає внесення змін до закону "Про фізичну культуру і спорт".

Зокрема, в ньому прописано, що олімпійський і параолімпійський спорт є пріоритетними напрямами державної політики в спорті. Держава повинна створювати умови для проведення чемпіонатів України та забезпечувати участь національних збірних в міжнародних змаганнях. Також в пріоритеті буде розвиток дитячого і юнацького резервного спорту. При цьому профільне міністерство має визначати пріоритетність видів спорту і боротися з корупцією в спорті, зокрема, з маніпуляціями при проведенні змагань.

Нові повноваження прописали спортивним клубам. Вони можуть брати участь у розвитку різних видів спорту та забезпечувати підготовку команд до змагань. Прописано, що спортивні клуби працюють на підставі статуту, але при цьому з чинного законодавства пропонується прибрати норму про їх обов'язкову реєстраці..

Замість цього з'явився пункт про те, що клуби, які займаються з дітьми до 18 років, повинні затверджувати програми. Ще одне важливе нововведення - всім клубам, незалежно від форми власності хочуть дозволити брати плату за заняття, і тільки для комунальних спортклубів для дітей з соціально вразливих верств населення і для інвалідів послуги можуть бути безкоштовними. Але за рішенням органів місцевої влади.

Також Кабмін затвердив кілька проектів указів президента. Одним з них пропонується встановити три довічні стипендії спортсменам, які досягли 70 років (тренерам Раїсі Безсонові, Миколі Злобіну і волейболісту Петру Повєткіну) і 21 дворічну стипендію (легкоатлету і тренеру Юрію Андрущенко, майстру спорту з настільного тенісу Євгену Вечерко, тренеру з баскетболу Валерію Лапшинову і ін.).

Інший указ президента, який схвалив Кабмін - про призначенню стипендій видатним спортсменам по параолімпійських і дефлімпійських видам спорту та їх тренерам. Зокрема, стипендії по 7 тисяч гривень призначені чемпіонці Європи 2021 року з велосипедного спорту Єлизаветі Топчанюк і її тренеру Сергію Топчанюку

Більше трансплантацій

Кабмін розширив список медзакладів - учасників пілотного проекту з трансплантації органів. Зокрема, до переліку включили Київську міську клінічну лікарню №1, львівські "Західно-український спеціалізований дитячий медичний центр", Міську дитячу клінічну лікарню, столичний Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами, Херсонську лікарню імені Карабелешу, Волинську обласну лікарню. Лікарню "Феофанія" і ін.

Також прописали, що фінансувати трансплантації будуть в обсяз і "не менше, ніж визначено", тобто, так, щоб пацієнтам не довелося доплачувати. Реєструвати претендентів на трансплантацію органів будуть в електронній системі охорони здоров'я.

У пояснювальній записці зазначено, що пілотний проект, який реалізовується з 2020 року показав свою ефективність. На кінець червня цього року проведено 93 трансплантації нирок, 22- печінки, 11- серця. Очікується, що в цьому році, в порівнянні з минулим, кількість трансплантацій збільшиться вдвічі. Вже укладено понад 40 договорів з безоплатною для пацієнтів трансплантацією.

Кабмін повернув плюс 50% до норм споживання комунальних послуг. Але не всім

Уряд прийняв постанову, що стосується субсидій. Ми вже писали про проект цієї постанови, розробленому Мінсоцполітики. Він стосувався окремих нюансів нарахування субсидій. Зокрема, зі списку вимог до претендентів на компенсації по комуналці хотіли прибрати пункт про наявність мобільного телефону, так як субсидії з травня цього року надаються виключно в готівковій формі, внесли перелік документів, які можуть подавати іноземці та особи без громадянства, які живуть в Україні і потребують субсидії.

Але головний пункт - про скасування прийнятого на хвилі карантину рішення про збільшення на 50% норм споживання комунальних послуг (на електроенергію, воду, газ. Нагадаємо: саме за цими нормами і розраховується сума субсидії. Тобто, виходило, що карантин в Україні ще не закінчився, більше того - у наявності перспектива нового локдауну, а Кабмін поспішає урізати норми споживання послуг.

Це вже викликало широкий громадський резонанс. Тому в остаточну постанову внесли поправку - якщо регіон потрапляє в "червону зону", то норми по комуналці автоматично збільшуються на 50%. Як зазначено в пояснювальній записці, норму внесли за підсумками урядової наради.

Пенсія за тюремний стаж

З подачі Мінсоцполітики, Кабмін прийняв постанову, яка вносить зміни в порядок нарахування пенсій. Зокрема, до трудового стажу включатимуть час утримання під вартою, відбування покарання в місцях позбавлення волі або на примусовому лікуванні. Але для цього потрібно надати рішення суду про те що такі заходи були незаконними.

Слід зазначити, що норма діє і зараз, але тільки для реабілітованих осіб Тепер же зараховувати ці періоди до трудового стажу можуть і без довідки про реабілітацію - на підставі рішення суду. Також потрібно буде підтвердити, що засуджений чоловік працював і за нього платили ЄСВ, для чого буде потрібно довідка з МВС.

Як переселенцям будуть відмовляти в житлі

Комиссії, які на місцях приймають рішення про видачу грошових компенсацій на житло внутрішньо переміщеним особам, які брали участь в бойових діях, отримали нові повноваження.

Їм, зокрема, дозволили переглядати свої попередні рішення - якщо змінився майновий стан претендента на виплати, вартість житла або, наприклад, людина втратила статус учасника бойових дій. Тобто, з'явилися нові приводи для відмови в компенсації. Приводом для відмови також може стати покупка претендентами на виплати житла за свій рахунок.

Такі ж повноваження комісії отримали по розгляду запитів інвалідів, які брали участь в бойових діях.

"Такий підхід забезпечить реалізацію принципу соціальної справедливості щодо осіб, які дійсно потребують житла ", - йдеться в пояснювальній записці.

Ковідні виплати для медиків

Кабмін переглянув правила отримання компенсацій для медиків, які отримали групу інвалідності після перенесеного коронавірусу і їх сімей (у разі якщо медпрацівник помер від ковіду).

Так, право на виплати настає з року, в якому встановлено інвалідність, в не з 1 січня календарного року, як це було прописано раніше.

Право на компенсацію в разі смерті медпрацівника мають, крім неповнолітніх дітей (ця норма діє зараз) також повнолітні діти з інвалідністю або ті, хто продовжує вчитися (у віці до 23 років).

При цьому посилили вимоги до документів. Якщо зараз досить просто копії трудової книжки, то в новій схемі її ще повинен завізувати підписом представник органів соцстраху, плюс потрібно пред'являти також оригінал і т.п.

Тюремний інтернет за гроші

"Тюремний креатив" від Мін'юсту триває. Кабмін затвердив постанову про реалізацію пілотного проекту щодо платної надання доступу в Інтернет особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах.

У пояснювальній записці Мін'юст посилається на рішення ЄСПЛ у справі "Зінченко проти України", в якому говориться, що позбавлення волі і так обмежує людини в приватного і сімейного життя. Тому потрібно дати йому максимальні можливості для спілкування з рідними.

Скільки буде коштувати тюремний інтернет - поки неясно. Мін'юст повинен додатково затвердити порядок проведення пілотного проекту, а до 1 липня 2023 року подати до Кабміну звіт за його підсумками.

Сотні мільйонів на ТВ і радіо для непідконтрольних територій

Кабмін дав відмашку на створення в Україні цифрової багатоканальної мережі в діапазоні 174-230 МГц (МХ-7). Проект постанови розроблено для реалізації рішення РНБО від 14 травня цього року про інформаційну безпеку.

Оператором МХ-7 визначено Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Він взявся забезпечити повноцінне покриття сигналом 90% території України, в тому числі, регіонів, що межують з Росією і непідконтрольних територій. Їх жителів хочуть "підсадити" на українське телебачення.

Для запуску програми Кабмін надав держгарантії на залучення кредитних коштів у розмірі до 490 млн гривень.

За ці гроші обіцяють створити загальнонаціональний мультиплекс, встановити 158 цифрових передавачів, які зможуть забезпечити трансляцію до 12 телепрограм та 3 програм громадського радіо.

Компенсації за Крим

Кабмін вніс зміни до своєї постанови про порядок проведення конкурсу на державно-приватне партнерство на об'єктах Криму. Зрозуміло, що ніякого державно приватного партнерства в Криму в України зараз бути не може.

Але, власне, документ приймали не для цього. Йдеться про компенсації, які Україна повинна виплатити по розробці попередніх пропозицій від потенційних інвесторів. Для цього до постанови внесли пункт про те, що останні повинні надати обгрунтованість і документальне підтвердження таких витрат.

Мінус 10 мільйонів на Чорнобильську АЕС

Кабмін вніс зміни в механізм використання коштів держбюджету, передбачених на позичення в безпечному стані і виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Витрати на ці цілі урізали. Якщо в держбюджеті під програму закладено майже 1,365 млрд гривень, то за новою постановою Кабміну - близько 1,355 млн, тобто, мінус 10 млн гривень. Порізали пункт про підтримку в безпечному стані блоків АЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів і компенсації Пенсійному фонду на виплати і доставку пільгових пенсій. Раніше на ці цілі виділяли майже 666 млн, тепер - близько 656 млн.

9 мільярдів на ядерні відходи

На цьому ж засіданні Кабмін затвердив програму поводження з ядерними відходами до 2025 року. При цьому діюча концепція на цю тему вже була - її розробляли на період з 2019 до 2024 року.

Програма передбачає, що ядерне паливо Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС буде витримуватися в приреакторних басейнах, після чого перевозиться. Також передбачено завершення будівництва і запуск в експлуатацію Центрального сховища відпрацьованих ядерних відходів. Орієнтовне фінансування програми - майже 9 млрд гривень, з них майже 1,4 млрд - кредити, решта грошей - від "Енергоатому".

Повертати цей кредит і відсотки по ньому будуть за рахунок продажу електроенергії, в рамках тарифу (який, очевидно, зросте). Але в пояснювальній записці зазначено, що в тариф також включать гроші, які до цього року виплачувалися спеціалізованим російським підприємствам, утилізують ядерне паливо РАЕС, ХАЕС та ЮУАЕС, а це близько 200 млн доларів на рік.

Кредит у розмірі до 250 млн гривень на 20 років під 6,833% річних привернуть, зокрема, від "Сентрал сторедж СЕЙФТІ Проджект Траст" (США).

Гроші для виборчих комісій

Кабмін прописав норми оплати працівників, які залучаються до окружних та дільничних виборчих комісій. У новій постанові зазначено, що їх зарплати не можуть бути нижче мінімалки.

Також таким працівникам видаватимуть на відрядження та компенсації за шкоду здоров'ю та майну. Такі витрати долдни враховуватися в загальному бюджеті на проведення виборів або загальнонаціонального референдуму.

Регіонам додали грошей

Уряд перерозподілив субвенцію з державного бюджету місцевим на реалізацію проектів в рамках кредитної програми з відновлення України. Нагадаємо: йдеться про розвиток інфраструктури на Сході країни.

В цьому році в держбюджеті на неї заплановано 1,2 млрд зі спецфонду і 450 млн - із загального фонду.

Але реальні потреби, як зазначено в пояснювальній записці, набагато більше - 3,2 млрд зі спецфонду і 450 млн - із загального. Щоб не зупиняти роботи, грошей вирішили додати. Так, зі спеціального фонду держбюджету додатково виділять майже 148 млн, із загального - 29,6 млн. Доплата кожному регіону залежить від темпів виконання робіт. Всього за рахунок цих коштів планується реалізувати 170 проектів.

Компенсації за неврожай

Аграрії отримають дотації в випадки загибелі врожаю. Кабмін затвердив постанову про виплату 4,7 тисячі гривень за кожен гектар пошкоджених посівів (але не більше ніж за 50 гектар в одні руки).

Експеримент за ліцензіями для бізнесу

Підприємцям видаватимуть ліцензії через Єдину державну електронну систему дозвільних документів. Кабмін дав старт пілотному проекту. В системі буде проводитися видача, анулювання, призупинення, відновлення ліцензій.

Почати експеримент вирішили знайбільш ходових ліцензій - на посередницькі послуги з працевлаштування за кордоном, роздрібну та оптову торгівлю алкоголем і тютюном, оптову торгівлю паливом, туроператорську діяльність, ветеринарну практику, послуги з дошкільної освіти і ін. Головна фішка - підприємцям не потрібно буде надавати документи , які вже є в держреєстрах і базах - вони стануть підтягуватися автоматично. Відсутній пакет можна буде подати в електронній або паперовій формі.

Відзначимо, що отримання багатьох ліцензій - відверто проблемне для бізнесу. А для чиновників давно перетворилося у вигідну годівницю. Як буде працювати нова схема і чи спростить вона життя бізнесу - покаже час.

На Президентський університет наберуть робочих

Кабмін вніс ясність в питання будівництва Президентського університету. Нагадаємо: його анонсували як вельми масштабний проект. Під нього на ВДНГ відведуть 16 гектар, а сам об'єкт обійдеться більш ніж в 7 млрд гривень. Закінчити роботи планують до 1 жовтня 2023 року.

Уряд поки взявся за пошук кадрів, які будуть будувати університет Зеленського. У пояснювальній записці зазначено, що забудова в стислі терміни приміщень більш ніж на 110 тисяч квадратів потребують фахівців високого рівня.

Їх хочуть брати на річні контракти, які можуть розривати з ініціативи роботодавця до закінчення терміну-на підставі щомісячної оцінки результатів роботи. Можуть залучати фахівців і на більш короткі контракти. Залучати планують як українських, так і іноземних фахівців - юристів, архітекторів, коммунікаціонщиків і ін.

"Все це вимагає додаткової оплати праці, тому пропонується застосовувати додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів ", - йдеться в пояснювальній записці.

Тобто, на Президентському університеті доведеться працювати явно не по КЗпПУ - робітників зможуть звільнити в будь-який момент. Але тим, хто втримається на робочому місці, обіцяють хороші зарплати.

Комунальникам дадуть грошей на техніку

Місцевим громадам обіцяють субвенції на оновлення комунального транспорту. Кабмін прописав умови їх отримання. Щоб отримати гроші КП повинні підтвердити, що зможуть вносити лізингові платежі за техніку. Договору на техніку в лізинг можна укладати з державними банками і банками з часткою держави не менше 75%. Заявки розглядатиме Мінрегіон. За підсумком за кошти потрібно буде відзвітувати.

Таким чином Мінрегіон розраховує оновити парк комунальної техніки, який давно застарів. Але чи зможуть місцеві влади оплачувати хоча б частину вартості техніки - неясно, адже для багатьох міст суми непідйомні. Наприклад, комунальний трактор коштує в середньому 1,2 млн гривень, підмітальна машина - 5 млн, сміттєвоз - 5,2 млн і т.д.

Стратегія для Приватбанку

Кабмін затвердив стратегію розвитку Приватбанку до 2024 року. Бізнес-модель визначена як "провідний банк роздрібного сегмента ринку з сильними позиціями в малому і середньому бізнесі і потужним картковим бізнесом".

Прописано збільшення кредитування малого і середнього бізнесу на 150% і зростання еквайрингового бізнесу, що має збільшити доходи банку на 8,5 млрд гривень.

Розширення продуктової лінійки має забезпечити зростання кредитування з 44 млрд до 82 млрд гривень (з урахуванням іпотечної програми). Також банк буде по максимуму сприяти відновленню старого портфеля непрацюючих активів.