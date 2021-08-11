Леся Нікітюк показала нові фото з відпочинку в Португалії

Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк насолодилася відпочинком у Португалії. Вона релаксувала в розкішному 5-зірковому готелі з видом на океан, прогулювалася вуличками Мадейри та ласувала тамтешніми смаколиками. Зірка потішила шанувальників новими кадрами, на яких показала красу Португалії, повідомляє 24 Канал.

На березі океану декілька днів провела й Леся Нікітюк. Відповідні фото вона опублікувала на сторінці в Instagram.

В останній день відпочинку на Мадейрі Леся відправилася в ресторан, де випила білого вина та поласувала морепродуктами. Також вона прогулялася набережною та зробила декілька фото неймовірно красивої природи Португалії. Нікітюк зазначила, що це найкращі моменти останнього дня цієї відпустки.

Блогерка позувала на камеру в ніжно-рожевому костюмі, що складався з шортів, топу і вкороченої сорочки. Волосся вона вклала рівно. На обличчі зробила легкий натуральний макіяж. З аксесуарів look довершили сонцезахисні окуляри, біле намисто та каблучка.

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