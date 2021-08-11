У Києві криптообмінники фінансували провокації до Дня Незалежності

Служба безпеки України заблокувала мережу підпільних криптообмінників у столиці. Через нелегальні установи щомісяця проводили до 30 млн грн, частина з яких йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності України.

За інформацією СБУ﻿, підпільні криптообмінники користувалися попитом, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку.

Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" тощо.

Зокрема, йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів.

Мережа функціонує від початку 2021 року. "Обслужила" за цей час понад 1000 "клієнтів".

Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За "послуги" отримували 5-10 % від суми переказу.

У межах досудового розслідування проведено 5 обшуків за місцями функціонування "офісів" у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці. Вилучено: