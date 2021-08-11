Кабмін ухвалив компенсації аграріям за втрачені посіви

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив два рішення про виділення державної підтримки сільгоспвиробникам, повідомляє AgroPortal.

Так, ухвалений урядом Порядок про використання коштів для відшкодування втрат через пошкодження посівів сільгоспкультур унаслідок надзвичайних ситуацій передбачає виділення до 4700 грн/га фермерам, що обробляють до 50 га.

«Це допоможе таким фермерам пересіятися і не втратити сезон» , — прокоментував заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час презентації документу.

Він зазначив, що надзвичайна ситуація має бути верифікована регіональним та національним засіданням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Другий порядок використання коштів держпідтримки, за який проголосував Кабмін, передбачає виділення 5000 грн/га виробникам гречки з обмеженням до 300 га.