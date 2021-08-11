У Чорному морі розлив нафти: масштаби лиха занизили в 400 разів

У Російській академії наук заявили про суттєве заниження масштабів розливу нафти в Чорному морі, який стався 7 серпня в районі Новоросійська (Краснодарський край). За даними російських вчених, площа нафтової плями складає не оголошені раніше 200 квадратних метрів, а цілих 80 квадратних кілометрів. Таким чином, масштаб лиха був занижений в 400 разів, повідомляє Страна.ua.

До такого висновку вчені дійшли, проаналізувавши супутникові знімки. За їхніми даними, нафтова пляма 8 серпня мало витягнуту форму і простягнулося від берега у відкрите море на відстань 19 кілометрів.

Також пояснюється, що причиною екологічного лиха увечері 7 серпня 2021 року стало залповий викид нафти в море під час її закачування на грецький нафтовий танкер Minerva Symphony з виносного навантажувального пристрою ВПУ-1 Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК-Р), розташованого за шість кілометрів від берега неподалік від Новоросійська. Обсяг потрапила в воду нафти встановлюється.