Нафта стрімко дешевшає

Нафта різко подешевшала після повідомлення про те, що США будуть закликати ОПЕК швидше відновити видобуток, повідомляє Enkorr.

Ф'ючерси в Нью-Йорку впали на 1,2% після того як телеканал CNBC повідомив, що Білий дім має намір звернутися до нафтового картелю з проханням допомогти стабілізувати ціни на бензин. Представники адміністрації Байдена вважають, що заплановане групою зростання видобутку занадто повільне і вже зв'язалися з лідером ОПЕК Саудівською Аравією.

Вартість бареля жовтневої нафти WTI 11 серпня до 15:08 за Києвом склала $69,28 (-1,91%). Барель вересневої нафти WTI торгувався по $66,94 (-1,98%)

Альянс ОПЕК+, що складається з 23 країн, на чолі з Саудівською Аравією і Росією в минулому місяці погодився збільшити видобуток, зупинений під час пандемії, невеликими частинами - по 400 тис. бар/добу щомісяця в період з серпня по грудень включно.

У серпні ціни на сиру нафту знизилися, оскільки зростання нових заражень штамом Covid-19 Delta викликає нові обмеження в Китаї та інших ключових споживачів палива в Азії. Проте, багато аналітиків очікують, що світові ринки незабаром почнуть звужуватися, оскільки попит знову почне зростати.

У вівторок ціни на нафту виросли на 2,7% після того, як Американський інститут нафти (API) повідомив, що за підсумками минулого тижня запаси моторного палива в США скоротилися на 1,11 млн бар. Якщо Управління енергетичної інформації (EIA) підтвердить дані API, це буде четверте тижневе зниження поспіль - найтриваліший період зниження з вересня 2020 р.