Міжбанк: експортери завалили ринок валютою

Після вчорашніх дій Національного банку, які не тільки зупинили зміцнення національної валюти до іноземних на міжбанківському валютному ринку, а й розгорнули тренд вгору, експортери сподівалися, що їм сьогодні вдасться продати свої обсяги дорожче.

На користь такого припущення говорив і очікуваний попит від інвесторів, яким сьогодні повинні виплатити близько 12,5 млрд гривень в рамках погашення ОВДП. Однак вище, ніж 26,83 гривень на покупку і 26,842 гривень на продаж піднятися не вдалося. Не допомогло і те, що Національний банк з самого ранку в черговий раз придбав 5 млн доларів за цінами близько 26,77 гривень. Пропозиція валюти виявилася занадто великою, і продавці були змушені піти на поступки і почати знижувати ціни. Надія, що цінники повернуться хоча б до рівня 27 гривень, в черговий раз не виправдалася.

Готівковий ринок сьогодні так і не визначився з напрямом руху. Курс готівкового долара в обмінниках Києва сьогодні змінювався в межах 26,89-26,93 гривень, причому після обіду, коли на міжбанку намітилося зниження, всі дружно поставили цінник на продаж 26,89 гривень. Створюється враження, що сезонного попиту (звичайного для кінця серпня - початку вересня) ще немає, і оператори валютного ринку в основному реагують на поведінку безготівкового долара, вловлюючи найменші зміни настроїв на міжбанку.

Після вчорашнього ривка вниз євро на FOREX сьогодні торгується у вузькому 20-пунктовому діапазоні 1,1705 - 1,1725 долара. Точно так само поводиться і готівковий євро: його ціна в першій половині дня змінювалася в досить вузькому, як для євро, діапазоні 31,47-31,50 гривень. Проте, від євро чекають більш низьких цифр, тому поки попит на готівковий євро гірше, ніж на долар.

Російський рубль в першій половині дня середи опустився з 73,90 до 74,15 рублів за долар. Нафта в світі сьогодні знову падає в ціні, але рубль поки що не відчув цього. А ось в Україні нарешті відреагували на триваюче вже майже тиждень падіння рубля: в Києві з'явилися пропозиції готівкового рубля за ціною 3,63 гривні за 10 рублів. Основна ж маса обмінок стабільно продає його по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.