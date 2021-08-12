В'язані речі в спеку: модні ідеї для цього літа
У багатьох побутує стереотип, що в’язані речі не підходять для використання в теплу пору року, оскільки у них буде занадто спекотно та некомфортно, однак це далеко не так. В'язані речі підходять для носіння влітку не гірше, аніж вбрання з інших матеріалів, повідомляє 24 Канал.
Зараз техніка кроше – в’язання за допомогою гачка, стала окремою тенденцією, якою захоплюються не лише модні інфлюенсери, але й такі провідні знаменитості, як Белла Хадід чи Кайлі Дженнер.
Зростанню цього тренду сприяла і орієнтованість суспільства на екологічність та підвищення цінності ручної праці, тому такі речі особливо цінуються.
Ажурна в'язка і найтонші бавовняні або шовкові нитки створюють своєрідний ефект вентиляції, тому в такому одязі буде комфортно навіть у найспекотніший день.
Топи
Це можуть бути як кроп-моделі, так і жилетки. Комбінуйте з денімовими шортами чи спідницею або ж із лляними виробами.
Сукні/ спідниці
Сукні-сітки будуть доречними як поверх купальника на пляжі, так і в поєднанні з сукнею-комбінацією в межах міста.
Комплекти
Шорти+топ чи штани/спідниця+блуза – виглядатимуть одразу як повноцінний образ, що спростить процес зборів уранці чи перед поїздкою.
Сумки
Особливо доречно такі вироби виглядатимуть на пляжі, а також на контрасті зі структурованими міськими аутфітами.