В'язані речі в спеку: модні ідеї для цього літа

У багатьох побутує стереотип, що в’язані речі не підходять для використання в теплу пору року, оскільки у них буде занадто спекотно та некомфортно, однак це далеко не так. В'язані речі підходять для носіння влітку не гірше, аніж вбрання з інших матеріалів, повідомляє 24 Канал.

Зараз техніка кроше – в’язання за допомогою гачка, стала окремою тенденцією, якою захоплюються не лише модні інфлюенсери, але й такі провідні знаменитості, як Белла Хадід чи Кайлі Дженнер.

Зростанню цього тренду сприяла і орієнтованість суспільства на екологічність та підвищення цінності ручної праці, тому такі речі особливо цінуються.

Ажурна в'язка і найтонші бавовняні або шовкові нитки створюють своєрідний ефект вентиляції, тому в такому одязі буде комфортно навіть у найспекотніший день.

Топи

Це можуть бути як кроп-моделі, так і жилетки. Комбінуйте з денімовими шортами чи спідницею або ж із лляними виробами.

Фото из инстаграма Pump Your Studio

Фото из инстаграма Pump Your Studio

Сукні/ спідниці

Сукні-сітки будуть доречними як поверх купальника на пляжі, так і в поєднанні з сукнею-комбінацією в межах міста.

Фото из инстаграма Pump Your Studio

Фото из инстаграма Pump Your Studio

Комплекти

Шорти+топ чи штани/спідниця+блуза – виглядатимуть одразу як повноцінний образ, що спростить процес зборів уранці чи перед поїздкою.

Фото из инстаграма Pump Your Studio

Фото из инстаграма Pump Your Studio

Сумки

Особливо доречно такі вироби виглядатимуть на пляжі, а також на контрасті зі структурованими міськими аутфітами.