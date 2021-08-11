УАФ відмовила двом тренерам, які хотіли очолити збірну України

Відомий журналіст Ігор Бурбас заявив, що представники німецького тренера Юргена Клінсманна та його італійського колеги Джанні Де Б'язі зв'язувалися з Українською асоціацією футболу (УАФ) з пропозицією очолити нашу національну команду. В УАФ відразу ж відмовилися, вирішивши не вступати в переговори, повідомляє Обозреватель.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter. За словами журналіста, в організації розглядають тільки українських фахівців на пост керманича збірної.

"Представники Клінсманна і Де Б'язі виходили на УАФ і пропонували розглянути їх на посаду тренера збірної. Їм відразу ж відмовляли, навіть не вступаючи в переговорний процес. В національній команді однозначно буде вітчизняний фахівець" , – написав Бурбас.

Клінсману і Де Б'язі відмовили в УАФ. Джерело: Twitter Ігоря Бурбаса

Відзначимо, що Клінсманн зараз перебуває без роботи. В кінці 2019-на початку 2020 року він очолював берлінську "Герту". У минулому Юрген був наставником збірних Німеччини (2004-2006) і США (2011-2016).

Де Б'язі з 2020 року тренує національну команду Азербайджану, а в 2011-2017 роках працював із Албанією, яка під його керівництвом вперше в історії вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи-2016.