Зеленський підписав закон, який стимулюватиме розвиток цифрової економіки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" (№1667-ІХ), який парламент ухвалив 15 липня 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Закон покликаний створити сприятливі умови для ведення інноваційного бізнесу в Україні, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій і талановитих фахівців", - ідеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що для стимулювання розвитку цифрової економіки документ впроваджує правовий режим "Дія Сіті" і визначає організаційні, правові та фінансові основи його функціонування.

"Цей правовий режим передбачає спеціальні умови оподаткування, які будуть визначені Податковим кодексом України. Відповідний законопроект наразі опрацьовується у Верховній Раді на виконання завдань, визначених в указі президента №371 "Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії в Україні", - зазначають в Офісі президента.

Там уточнюють, що спеціальні умови оподаткування застосовуватимуться до компаній – резидентів "Дія Сіті".

"Стати таким резидентом може юридична особа, зареєстрована на території України, яка відповідає низці вимог, вказаних у документі. Статус резидента "Дія Сіті" надає уповноважений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки. Закон визначає питання, пов’язані з набуттям та втратою цього статусу", - наголошують в ОП.

Зазначається, що інформація про компанії, які мають або перебували в статусі резидента "Дія Сіті", міститься в електронному реєстрі "Дія Сіті", який є відкритим й оприлюднюється в мережі інтернет.

Правовий режим "Дія Сіті" встановлюється на термін щонайменше 25 років із дня внесення до реєстру запису про його першого резидента.

"Також закон містить норми, пов’язані з тимчасовою непрацездатністю та соціальними гарантіями для гіг-спеціалістів, їхнім загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, а також правом інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту", - додають в Офісі глави держави.

Там зазначають, що закон набуває чинності наступного дня після опублікування, крім пункту 9 частини четвертої статті 5 (віднесення діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, до видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму "Дія Сіті").

Цей пункт набуває чинності через шість місяців із дня набуття чинності законом України, що визначає особливості правовідносин у сфері поводження віртуальних активів.