Виробники продуктів харчування підняли ціни майже на 30%

Оптові ціни виробників промислової продукції в липні 2021 року в порівнянні з липнем минулого року зросли на 42,2%. Ціни в межах України зросли на 33,9%, за межі України - на 75,1%, повідомляє РБК-Україна.

За даними Держстату, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 29,2%, у тому числі в межах України - на 19,9%, за межі України - на 60,3%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 77,7%, у тому числі всередині України - на 86,6%.

Автор: Олександр Білоус