У Туреччині почалися повені

На чорноморське узбережжя Туреччини обрушилися повені, одна людина вважається зниклою без вісті, повідомляє Інтерфакс.

На півночі Туреччини у вівторок і середу пройшли рясні дощі, негода призвела до повеней. Найсильніше постраждали провінції Синоп і Бартин, в якій безвісти пропала 80-річна жінка. Також від повені постраждали провінції Карабюк і Кастамону.

"Ми врятували заблокованих людей з будинків, розташованих у русел річок. Наші бригади також рятували людей, які застрягли в машинах", - розповів губернатор провінції Бартин - Сінан Гюнер.

Фото: hurriyetdailynews.com

В охоплених повінню районах затоплено велику кількість будинків і підприємств. Також повідомляється про зруйновані мости і дороги. Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини повідомило про 13 постраждалих в результаті обвалення моста на дорозі, що сполучає провінції Бартин і Карабюк.

Цього літа Туреччина зіткнулася з сильними лісовими пожежами, які активно поширювалися через спекотну, вітряну і суху погоду. Однак, станом на середу, практично всі осередки займання вдалося взяти під контроль, тільки один все ще продовжує поширюватися на південному заході країни.