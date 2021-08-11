В Україні темпи вакцинації вище світових - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що темпи вакцинації від коронавірусу в Україні вище ніж в Європі та світі, повідомляє Кореспондент.

"Також хочу відзначити, що темпи вакцинації в Україні продовжують зростати. За останній тиждень кількість проведених щеплень в Україні зросла на +10%. Зараз ми вакцинуємо з вищими темпами, ніж у світові та Європі", - пише Ляшко.

Відзначимо, за минулу добу в Україні зробили 167 673 щеплень. Повну вакцинацію пройшли 2 521 848 осіб.