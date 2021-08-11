У нардепів Верховної Ради тисячі помічників

Як виявилося, в українському парламенті крім народних обранців трудяться 4188 помічників, повідомляє Вести.

Зокрема, з цієї кількості 3130 осіб працюють на громадських засадах, ще 990 - за строковим трудовим договором і постійно, 68 людей - за строковим трудовим договором за сумісництвом.

інфографіка: рух "Чесно"

У дослідженні наголошується, що спецстатус помічника передбачає ряд привілеїв. Наприклад, можна безперешкодно проходити в держоргани та установи, в тюрми і спецустанови, відвідувати засідання місцевих органів влади, безоплатно користуватися інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами Ради і органів місцевого самоврядування.

інфографіка: рух "Чесно"

Рух порахував, скільки помічників у фракціях. Як виявилося, у "Слуги народу" їх найбільше. Але в розрахунку на одного нардепа, то по 14 і 13 їх виявилося у фракціях "Батьківщина" і ОПЗЖ, а також у групи "Довіра". Найменше помічників на одного нардепа нарахували у фракції "Голос".

Найбільше помічників, а саме 31 осіб, виявилося у народного депутата від ОПЗЖ, Юрія Павленка. За строковим трудовим договором у нього працюють троє помічників, один - за строковим трудовим договором за сумісництвом, інші - на громадських засадах. На другому місці за кількістю помічників виявився знову нардеп з ОПЗЖ, Віктор Чорний, у якого працюють 30 помічників.