Китай вперше випробує змішану вакцину від COVID

У Китаї схвалили перше в країні випробування змішаної вакцини від коронавірусу. Медики поєднали "інактивований" Sinovac і препарат розроблений на основі ДНК, повідомляє РБК-Україна.

"В ході випробування буде перевірена ефективність комбінації "інактивованої" вакцини Sinovac, з вакциною на основі ДНК, розробленої американською фармацевтичною компанією Inovio" , - йдеться у повідомленні.

Доклінічна робота показала, що "два різних застосування вакцини викликають ще сильнішу і збалансовану імунну відповідь".

Однак, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що все ще недостатньо даних, щоб стверджувати безпечне спільне використання двох різних вакцин.

Втім, компанія Inovio не публікувала ніяких даних про ефективність своїх клінічних випробувань.

Зазначено, що це перша вакцина на основі ДНК, яка буде випробувана в Китаї.

Нагадаємо, за інформацією вчених Південної Кореї, комбінація вакцин AstraZeneca і Pfizer показала високий рівень захисту від коронавірусу.

Автор: Марія Кучерявець