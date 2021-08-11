Дощі йдуть на південний схід: прогноз погоди на 12 серпня

Цього тижня в Україні встановилася більш-менш стабільна погода . Єдине – дощі то йдуть, то знову приходять до окремих регіонів, але температура повітря при цьому майже не змінюється, що, безумовно, не може не радувати.

Отже, у четвер, 12 серпня, температура повітря на стабільно найпрохолоднішому заході опуститься ще на 1-2 градуси - там обіцяють 23-26°С удень і 13-17°С уночі. На Закарпатті вдень, правда, буде, як завжди, трохи тепліше - біля 24-28°С. Така ж температура очікується також на півночі та в центрі країни, а ще - у Запорізькій області на півдні. Тільки вночі в останній буде тепліше - 18-20°С. На сході, на півдні та в Криму буде тепліше за все - 28-30°С удень і 18-21°С уночі. Виняток становитиме Донецька область, з денною температурою повітря 27-29°С максимум.

Дощі з грозами залишаються на сході країни, у Дніпропетровській області, частково на півдні (крім Одеської та Миколаївської областей), а також у Криму. Крім того, 12 серпня по всій країні посилиться вітер: у центрі, на півдні та на півночі - до 14-22 км/год у середньому, місцями до 25-29 км/год; на сході, на заході та в Криму - 7-18 км/год у середньому, у Криму до 22 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 12 серпня в південно-східній частині України очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с (рівень небезпеки - жовтий). Крім того, у східних, а також у Київській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 12 серпня очікується температура повітря від 17 до 26°С, сильний вітер 14-25 км/год і легка хмарність. Опадів не прогнозується.