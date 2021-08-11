У Рівненській області у 80% хворих – штам "Дельта"

У Рівненській області у 80% хворих коронавірусом виявили інфікування штамом "Дельта". При цьому в регіоні збільшується динаміку захворювання COVID-19, повідомляє РБК-Україна.

"Динаміка захворювання COVID-19 у Рівненській області збільшується. Тільки за останній тиждень кількість хворих зросла на 60%" , - заявив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

При цьому він зазначив, що "Дельта" штам, який зараз домінує в регіоні, дуже активний і швидко поширюється.