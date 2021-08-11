У Росії Навальному висунули нове звинувачення

Слідком РФ висунув політв'язню Олексію Навальному звинувачення у створенні "некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян", повідомляє УНІАН.

Звинувачення висунуті за ч.2 ст. 239 КК РФ.

"За даними слідства, Навальний створив некомерційну організацію, що виконує функції іноземного агента, - "Фонд боротьби з корупцією" (рішенням Московського міського суду визнана екстремістською і ліквідована на території Російської Федерації). У період з 2011 року Навальний спільно з Іваном Ждановим, Леонідом Волковим та іншими особами керував нею. Діяльність Фонду була пов'язана зі спонуканням громадян до вчинення протиправних дій" , - йдеться в повідомленні Слідкому.

Стверджується, що Навальний з соратниками поширювали в мережі заклики до участі громадян у неузгоджених мітингах у січні поточного року.

Зараз Навальний відбуває термін в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області. Його засудили у так званій справі "Ів Роше", яка була відкрита проти нього ще в 2012 році. У рамках цієї справи його визнали винним у шахрайстві та відмиванні грошей.