В ОП прокоментували заяву Резнікова щодо військ США в Україні

Офіс президента закликав не трактувати слова віцепрем'єра Олексія Резнікова з приводу військ США в Україні як намір. На Банковій кажуть, що Резніков просто висловив "гіпотетичний варіант" посилення безпеки України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

"Я думаю, цю заяву пана Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки України. Це не те, що Україна розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців та встановлення американських баз" , - сказав він.

Никифоров додав, що розміщення американських військ в Україні залежить від згоди суспільства та готовності НАТО до цього.

"І від готовності прийняти той факт, що такі кроки роздратують нашого північного сусіда. Тому - це розмірковування щодо посилення безпеки" , - наголосив прес-секретар президента.

Нагадаємо, нещодавно Резніков допустив розміщення американських сил ППО в Україні. Таким чином він запропонував посилити безпеку України.

Автор: Дмитро Левицький