В Україні побудують державний мультиплекс на 12 телеканалів

Кабінет Міністрів затвердив програму будівництва загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7, повідомляє Кореспондент.

Про це написав депутат Олексій Гончаренко в середу, 11 серпня.

Оператором мультиплексу буде Концерн РРТ, а завершити будівництво планується до вересня 2022 року. На реалізацію програми залучать кредит на 490 млн гривень під держгарантії, покриття якого відбуватиметься за рахунок власних доходів концерну.

Загальнонаціональний мультиплекс передбачає встановлення 158 цифрових передавачів для трансляції до 12 телеканалів у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) і три канали суспільного радіо; а також створення головної станції. Створення мультиплексу обумовлено гібридною війною РФ проти України.

"Для забезпечення інформаційної безпеки, інтересів суспільства, протидії зовнішньому негативному інформаційному впливу і з метою поширення об'єктивної інформації існує нагальна потреба в побудові державного сегмента системи цифрового телемовлення" , - сказано в пояснювальній записці.

Водночас телемережа MX-7 покриватиме не менше 90% території України, в тому числі біля кордону. Для отримання телевізійного сигналу користувачам знадобляться антени та цифрові тюнери. При цьому доступ до контенту мультиплексу буде безкоштовним.