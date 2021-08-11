У Польщі хочуть обмежити роботу іноземних ЗМІ

Сейм Польщі до 15 серпня обговорить поправки до Закону про телерадіомовлення, які пропонує керівна націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), повідомляє DW.

Якщо депутати польського парламенту проголосують за цей законопроект, діяльність всіх ЗМІ на території країни з часткою неєвропейського капіталу понад 49 відсотків буде обмежена.

Головною мішенню нового законопроєкту є телекомпанія TVN та її інформаційний канал TVN24, який виступає з проєвропейською позицією і відкрито критикує уряд країни.

Раніше Національна рада з телерадіомовлення вже відмовився продовжити TVN24 ліцензію: її термін спливає 26 вересня 2021 року, при цьому заявку на продовження канал подав ще в лютому. Якщо новий закон, як сподіваються консерватори, буде ухвалений до кінця вересня, телеканалу не тільки не продовжать ліцензію - він може виявитися під загрозою закриття.

Тим часом в Польщі зростає опір планам керівної партії. Увечері 10 серпня більше ніж в 40 містах країни пройшли багатотисячні акції протесту за участю майже всіх представників роздробленою польської опозиції. Вони побоюються, що телеканал TVN24 стане лише першою жертвою нового закону, а слідом за цим під загрозою опиняться та інші незалежні ЗМІ.

Ситуація з TVN - це тільки початок, вважає глава Комітету захисту демократії (KOD) Якуб Карис.

"Коли уряд покінчить з найбільшим незалежним телеканалом, йому буде легше знищити всі інші, більш дрібні незалежні засоби масової інформації" , - написав він у газеті Gazeta Wyborcza.

Чинний Закон про телерадіомовлення 1992 року передбачає, що фірми, що знаходяться за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ), можуть контролювати не більше 49 відсотків акцій польських ЗМІ.

Телекомпанія TVN належить американському концерну Discovery, який управляє нею через фірму Polish Television Holding BV, зареєстрованої в Нідерландах. Відповідно до нового законопроєкту ПіС, мажоритарне володіння розташованими в Польщі ЗМІ має бути заборонено також компаніям, які знаходяться в ЄЕЗ, але "контролюються" фірмами за її межами.