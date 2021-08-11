Затриманий у Мінську опозиційний блогер Роман Протасевич "зізнався" в організації держперевороту в Білорусі, повідомляє Деловая столица.

Про це він сказав в інтерв'ю RT.

"Я не приховую, що над маршрутами пересування людей під час недільних акцій протесту працював у тому числі і я. Так. Але саме ось безпосередньою координацією 9-10-11-го — її не могло бути хоча б тому, що в країні фізично не було інтернету" , — заявив Протасевич.

"Ти вважаєш себе співавтором спроби держперевороту, революції?" — запитав Протасевича російський журналіст.

"Напевно, так" , — відповів Протасевич.

"Я щиро вірив у те, що я робив. Я дійсно в багатьох моментах був, напевно, навіть занадто ідейним і надто вірив у якісь ідеали. Яких, на жаль, у реальному житті набагато менше, ніж я думав" , — додав опозиціонер.

Він також заявив, що не знає, хто фінансує Telegram-канал Nexta, зазначивши, що не цікавився цим питанням. Протасевич сказав, що не шкодує про те, що знову опинився в Білорусі.