Протасевич "зізнався" в організації держперевороту в Білорусі
Затриманий у Мінську опозиційний блогер Роман Протасевич "зізнався" в організації держперевороту в Білорусі, повідомляє Деловая столица.
Про це він сказав в інтерв'ю RT.
"Я не приховую, що над маршрутами пересування людей під час недільних акцій протесту працював у тому числі і я. Так. Але саме ось безпосередньою координацією 9-10-11-го — її не могло бути хоча б тому, що в країні фізично не було інтернету", — заявив Протасевич.
"Ти вважаєш себе співавтором спроби держперевороту, революції?" — запитав Протасевича російський журналіст.
"Напевно, так", — відповів Протасевич.
"Я щиро вірив у те, що я робив. Я дійсно в багатьох моментах був, напевно, навіть занадто ідейним і надто вірив у якісь ідеали. Яких, на жаль, у реальному житті набагато менше, ніж я думав", — додав опозиціонер.
Він також заявив, що не знає, хто фінансує Telegram-канал Nexta, зазначивши, що не цікавився цим питанням. Протасевич сказав, що не шкодує про те, що знову опинився в Білорусі.
"Я подивився на багато речей з іншого боку. І я особисто переконався, що світ зовсім не чорно-білий, яким він здається іноді, читаючи офіційну пресу або якісь Telegram-канали. Що все набагато складніше", — заявив молодик.