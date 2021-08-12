Українців попередили про нові ціни на молоко восени

Ціни на молоко можуть зрости восени цього року, однак подорожчання буде помірним – на 5-7%, оскільки виробники ризикують втратити споживача і ледве витримують конкуренцію з дешевшою імпортною продукцією, повідомляє УНІАН.

Про це радник асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимир Лапа заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Це сезонне зростання цін – традиційно з першими холодами молочна продукція додає у вартості через скорочення надоїв. Українські виробники зараз працюють на межі рентабельності, а продавати продукцію дорожче за імпортну не можуть, оскільки ризикують втратити споживача і прибутки" , – сказав Лапа.

Він пояснив, що оскільки навесні, коли ферми традиційно збільшують надої, суттєвого зниження цін на молоко не було, то зі скороченням надоїв восени виробникам не вдасться підняти ціни більш ніж на 5-7%.