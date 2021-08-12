НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

АТ "Комерційний банк "Земельний Капітал"" офіційно визнано банкрутом. Відповідне рішення ухвалене в середу, 11 серпня, правлінням Національного банку України.

Про це повідомила пресслужба НБУ﻿ на офіційному сайті.

Установу внесли в категорію неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством України термін своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

1 липня 2021 року НБУ визначив "Земельний Капітал" як проблемний. Це було пов'язано з порушенням ним нормативів ліквідності. Далі фінансовий стан і показники банку ще більше погіршилися, а обсяг високоліквідних активів зменшився до критичного рівня. Це призвело до виникнення невиконаних платежів клієнтів.

Відповідно до закону, власники істотної частки в банку зобов'язані своєчасно вжити заходів, щоб фінустанова не стала неплатоспроможною. Однак єдиний власник компанії не надав фінансової підтримки, зазначили в НБУ.

Частка чистих активів "Земельного капіталу" серед платоспроможних банків країни становила 0,04%, тому "віднесення установи до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який на сьогодні є стійким".

Клієнти банку, вклади яких не перевищували 200 тис. гривень (близько 70%) отримають свої гроші в повному обсязі. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах суми, яку гарантує ФГВФО.

Загальна сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня у банку становила 435,8 млн гривень (92% від загальної суми вкладів фізосіб).