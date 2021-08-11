У Криму окупанти вирішили судити настоятеля храму ПЦУ

Окупанти Криму викликали на допит настоятеля чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського ПЦУ в селі Балки Білогірського району архімандрита Даміана, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні Кримської правозахисної групи.

Так, по відношенню до архімандрита ПЦУ складено адміністративний протокол про вчинення правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ (порушення законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та релігійні об'єднання).

Так званий "Білогірський суд" розгляне цю справу 17 серпня 2021 року.

Нагадаємо, 8 серпня представники "силових структур" окупаційної влади Криму під час богослужіння увірвалися в приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України.

Російські силовики силоміць змусили настоятеля монастиря архімандрита Даміана зупинити богослужіння. На всіх учасників богослужіння склали протоколи. Свої незаконні дії "правоохоронці" намагалися обґрунтувати тим, що молитва здійснювалася не відповідно до російського законодавства.

У Посольстві США в Україні закликали кримських окупантів не обмежувати свободу віросповідання.