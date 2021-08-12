Нафтові гіганти почали відмовлятися від нафти

Найбільші нафтові компанії поступово відходять від викопного палива, виділяючи все більше коштів на відновлювальні джерела енергії. Саме зелена енергетика, в першу чергу, необхідна для запобігання кліматичній катастрофі, повідомляє "Лента.ру".

Інтерес великих нафтових компаній до відновлюваної енергетики підвищив конкуренцію на ринку і привів до зниження маржі звичних гравців ринку. Вітряні гіганти Orsted і Vestas повідомили про скорочення прибутковості в першому кварталі. Інші компанії-розробники вітряних турбін втратили гроші через зростання ціни на мідь і сталь, які необхідні для виробництва. Компанія Siemens Gamesa втратила 314 мільйонів євро (369 мільйонів доларів) через зростання цін на сировину. Крім того, ціни на сонячні модулі виросли більш ніж на 16 відсотків. Виросла в період пандемії і вартість доставки, що лише погіршило ситуацію.

Скорочення прибутку - тривожний сигнал для зеленої галузі, яка повинна привернути принаймні 92 трильйона доларів США до 2050 року, щоб скоротити кількість викидів для запобігання найгірших наслідків зміни клімату.

У більшості країн світу відновлювальна енергія стала найдешевшим джерелом електроенергії через підвищену увагу великих компаній до галузі. У минулому році компанія BP поставила за мету збільшити потужність відновлюваних джерел енергії з 3 до 50 гігават. TotalEnergies планує збільшити потужність до 100 гігават до 2030 року.

Підстав вважати, що скорочення прибутку призведе до скорочення інвестицій, поки немає. За даними BloombergNEF, в першій половині року на сонячні, вітряні і інші зелені технології і компанії було витрачено рекордні 174 мільярдів доларів, що на 1,8 відсотка більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Є побоювання, що деякі зелені проекти можуть бути скасовані або відкладені, що утруднить вирішення кліматичних питань. За даними Міжнародного енергетичного агентства, щоб обмежити підвищення температури до 1,5 градуса Цельсія в період з 2020 по 2050 рік, буде потрібно збільшити вітрову і сонячну потужність в п'ять разів.