Валютні підсумки середи: гривня знову на коні

Очікуваного продовження зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку сьогодні так і не відбулося. Охочих продати валюту виявилося набагато більше, ніж покупців.

Попри те, що сьогодні відбулося велике погашення ОВДП на загальну суму 12,5 млрд гривень (включаючи відсотки), ці гроші на міжбанку поки не з'явилися. Можливо, інвестори вирішили почекати кращого курсу для переходу в валюту або направили отриману гривню на інші потреби. Так чи інакше, продавці на самому початку торгів зіткнулися з нестачею попиту.

Ситуацію трохи поправив вихід Національного банку. Уже третій день поспіль регулятор купує по 5 млн доларів. Не змінив свою тактику він і сьогодні: зібравши на цю суму пропозиції на продаж в районі 26,77 гривень, Нацбанк пішов, щоб більше не з'явитися до кінця торгів. У час, що залишився торгівля проходила в межах 26,78-26,82 гривень.

Закрили торги середи на тому ж рівні на купівлі та на 1 копійку на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів:

Стартові котирування - 26,76 / 26,83 (купівля / продаж).

Торги середи відкрилися вужче, ніж у попередні дні: спред на старті склав 7 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,80 гривень пройшла о 9:32. Спочатку число продавців перевищувало число заявок на покупку в кілька разів; саме це і змусило Національний банк втрутитися. До його появи цінник на покупку впав до 26,751 гривень, а на продаж - до 26,774 гривень. Побоюючись повторення вчорашнього демаршу НБУ, покупці, яким сьогодні потрібно було обов'язково купити, вирішили вийти на ринок.

Досить швидко число покупців і продавців зрівнялося, а потім покупців стало більше. Котирування пішли вгору і незадовго до обідньої перерви досягли 26,83 гривень на покупку і 26,842 гривень на продаж. Ці цифри залучили не тільки експортерів, але й спекулянтів, які вирішили цього разу зіграти на зниження. На ринок вийшли з великими продажами агротрейдери, і під тиском зростання пропозиції котирування знову поповзли вниз, до кінця торгів вийшовши на рівень закриття попереднього дня.

Котирування закриття - 26,78 / 26,79 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс приблизно на третину в порівнянні з вівторком і склав 244,3 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,8024 гривень. Офіційний курс долара на 12 серпня встановлений на позначці 26,8042 гривень за долар, зростання на 4,85 копійки. Офіційний курс євро на 12 серпня встановлений на позначці 31,4105 гривні за євро, зростання на 4,88 копійки.

Курс готівкового долара в обмінниках Києва за день знизився приблизно на 5 копійок. Вранці його продавали по 26,92-26,93 гривень, до обіду цінник понизили до 26,91 гривень, а до вечора - до 26,87-26,88 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:30 - 1,1736. Євро в першій половині дня продовжив зниження та опустився до позначки 1,1705 долара. О 15:30, коли в США опублікували дані по інфляції, які виявилися не такими сильними, як очікувалося, долар почав падати проти інших валют, і до вечора євро піднявся до 1,1749 долара. Ціна готівкового євро протягом дня динамічно змінювалася в межах 31,45-31,50 гривень під впливом двох головних факторів: курсу готівкового долара в Україні та ситуації з євро на ринку FOREX.

Послаблення долара, що почалося в другій половині дня, допомогло російському рублю відвоювати частину втрачених позицій: до вечора він зміцнився до 73,50 рублів за долар. Станом на 19:30 рубль торгується у вузькому діапазоні 73,48-73,58 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні подешевшав на 2 копійки, до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів; невеликі обсяги російської валюти до вечора пропонували навіть по 3,62 гривні за 10 рублів.