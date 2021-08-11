У РФ депутат закликав росіян кланятися чиновникам

Депутат Держзібрання Республіки Марій Ел (Росія) Володимир Кожанов закликав простих росіян проявляти шанобливість щодо начальства і кланятися керівництву під час зустрічі. Водночас він заявив, що всі чиновники "від Бога", повідомляє Обозреватель.

Володимир Кожанов вважає, що кожен керівник – особливий, а його посада – пряме свідчення якоїсь "божественності", що, на його думку, має бути відзначено поклонами. Як правильно поводитися, коли зустрічаєш начальство, депутат розповів під час зустрічі з ветеранами праці в селищі Сенурі.

Також він закликав росіян "не сваритися з начальством і не вимагати чогось постійно".

За його словами, такої практики дотримуються євреї.

Не всі присутні на зустрічі вирішили слідувати рекомендаціям Кожанова і замість того, щоб бити поклони, стали цікавитися, що ж він сам зробив для свого округу. На що обранець відповів, що "він фокуси не показував".

Висловлювання Кожанова вже викликало реакцію його колишніх однопартійців. Раніше він був у Ліберально-демократичній партії Росії (ЛДПР), але, як стверджують функціонери, написав заяву в 2019 році на вихід із політсили і більше не підтримував зв'язків.