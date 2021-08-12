Найважливіше, що потрібно знати про ллянію олії

Насіння льону – український "суперфуд". Своєю чергою, лляна олія здобула таку популярність, що сьогодні її можна знайти на полиці практично будь-якого продуктового магазину, не кажучи про супермаркети, повідомляє 24 Канал.

Якими корисними властивостями володіє цей продукт? Як правильно вживати його в їжу, аби почерпнути максимум користі? Чи можна застосовувати олію з насіння льону зовнішньо та в яких випадках? Дізнайтеся з цієї статті.

Що входить до складу лляної олії

Цей продукт на 45% складається з омега-3 та омега-6 жирних кислот. Це так званий "хороший" жир, який:

нейтралізуючи "поганий", зберігає наші судини й серце здоровими;

виконує роль "цеглинок", з яких будуються клітинні мембрани;

відповідає за ряд важливих процесів в організмі, зокрема з його допомогою синтезуються біологічно активні речовини, які регулюють роботу серцево-судинної і центральної та периферичної нервових систем;

забезпечує нормальну роботу травної, сечовидільної, дихальної і репродуктивної систем.

Самотужки омега-3 і омега-6 в організмі не виробляються, тож повинні надходити з їжею. Їх нестача може призвести до:

порушення функції багатьох органів;

підвищеної сприйнятливості до інфекцій;

надмірної сухості, зміни кольору й лущення шкіри;

безпліддя.

Вчені підрахували, що у лляній олії міститься від 26 до 58% альфа-ліноленової і від 5 до 23% ліноленової кислоти (обидві є різновидами омега-3). У 100 грамах олії з насіння льону міститься близько 70 грамів поліненасичених жирних кислот омега-3 і омега-6, мононенасичених кислот та вітаміну Е.

Цікаво знати! Щоб виготовити 1 літр олії, знадобиться 4 кілограми насіння льону.

При яких проблемах зі здоров'ям допомагає лляна олія

Олію з насіння льону застосовували у лікувальних цілях ще давні греки й римляни. "Прабатько" сучасної медицини – славетний лікар Гіппократ – рекомендував її як анальгетик і спазмолітик при болях у животі та як протизапальний засіб при мукозитах (гострих запаленнях слизових оболонок).

Лляна олія:

покращує роботу травної системи, "гоїть" виразки шлунка й дванадцятипалої кишки, полегшує стан при хронічних запальних процесах у кишківнику (регенерує слизові оболонки по всій його довжині), допомагає при хронічних закрепах;

запобігає відкладенню жиру і стимулює його "спалення", а тому стане у пригоді тим, хто хоче позбутися зайвих кілограмів;

як уже згадувалося, є вірним союзником у боротьбі із атеросклерозом та, відповідно, серцево-судинними захворюваннями (покращує ліпідний профіль крові);

знижує кров'яний тиск у середньому на 5 мм. рт. ст. (виявляє ефект при легкій і помірній артеріальній гіпертензії);

корисна при синдромі полікістозу яєчників (знижує рівні загального й вільного тестостерону у сироватці крові);

підвищує чутливість тканин до дії інсуліну;

зменшує запальні процеси (можна оцінити за зниженням рівня С-реактивного білка);

покращує загальний стан організму та самопочуття.

Як правильно вживати

Олію можна використовувати окремо як салатну заправку або готувати на її основі холодні соуси. Вона чудово довершить смак варених овочів, домашнього сиру, улюблених бутербродів та, зрештою, будь-яких страв. Надасть їм легкого горіхового аромату. Але (увага!) споживати лляну олію слід виключно холодною і додавати лише у готову їжу. На ній не можна, наприклад, посмажити цукіні, але можна полити вже готові овочі на тарілці.

Скільки можна вживати цієї олії на день

Науковці рекомендують від 1 до 30 мілілітрів. "Золота середина" – 15 мілілітрів, тобто одна столова ложка. У деяких дієтах (зокрема розробленій німецьким біохіміком Йоханною Будвіг, як допоміжне лікування раку) передбачається щоденне споживання лляної олії у кількості 4-8 столових ложок, але у таких "ударних" дозах споживати її можна не довше 4-12 тижнів (чим більше олії споживає людина, тим менш тривалим має бути таке "лікування")

Дієтологи радять розумно підходити до споживання рослинних олій (будь-яких, не лише лляної):

по можливості замінювати ними тваринні жири (жирне м'ясо, сало, вершкове масло), при цьому виключивши з меню продукти, які містять трансжири;

(жирне м'ясо, сало, вершкове масло), при цьому виключивши з меню продукти, які містять трансжири; максимально урізноманітнювати свій раціон – наскільки б корисною не була лляна олія, але не можна прожити лише на ній;

– наскільки б корисною не була лляна олія, але не можна прожити лише на ній; харчуватися збалансовано. Якщо будете запивати шкідливу їжу (фаст-фуд, солодощі, м'ясні продукти) 1-2 столовими ложками корисної олії, користі з цього не буде жодної.

Якщо продукт – натуральний, нерафінований, холодного пресування, на дні пляшки може з'явитися природний осад.

Чи можна застосовувати олію зовнішньо

Лляна олія з давніх-давен використовується як косметичний засіб, який: